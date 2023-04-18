الصين: ندعم حل الدولتين وسنواصل مساعدة فلسطين سياسيا وافتصاديا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اتصال أجراه وزير خارجية الصين تشين قانج، أمس الاثنين، مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى، تناول العلاقات الثنائية، خاصة مع قرب حلول ذكرى 35 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية الصين الشعبية ودولة فلسطين، ورغبة البلدين فى تطوير هذه العلاقات وتعميقها.

وأكد قانج أن فلسطين هى بلد صديق وشريك للصين، وأن بلاده تدعم القضية العادلة للشعب الفلسطينى، مذكرًا باللقاء التاريخى الذى جمع كلا من الرئيس الصينى شى جين بينج بالرئيس محمود عباس، على هامش القمة العربية الصينية التى انعقدت فى ديسمبر الماضى فى الرياض، وتأكيد الرئيس الصينى دعم بلاده لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة ودعوته لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين.

وأكد قانج، استعداده لبذل الجهود المطلوبة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين، ومواصلة مساعدة فلسطين اقتصاديًا وسياسيًا، ودعم المشاريع التنموية المطلوبة، وحرص الصين على تقديم الدعم القوى المطلوب لتجسيد الدولة الفلسطينية، ولكى تصبح عضوا كامل العضوية فى الأمم المتحدة.

كما أعاد قانج التأكيد على أن بلاده تدعم طلب دولة فلسطين لكى تصبح شريك حوار فى منظمة شنجهاى للتعاون، ودعم بلاده فى تعزيز جهود تحقيق المصالحة الوطنية، وفى دعم جهود المفاوضات على أساس حل الدولتين، من أجل تحقيق الاستقرار فى الشرق الأوسط وفى عقد مؤتمر دولى للسلام من أجل حل القضية الفلسطينية سياسيًا، وضرورة التزام اسرائيل بالقانون الدولى وتنفيذ قرارات الامم المتحدة وعلى رأسها القرار 2334.

من جانبه، أعاد المالكى تهنئة نظيره الصينى بمناسبة تعيينه مستشار الدولة ووزيرا للخارجية، ودعاه لزيارة فلسطين والاحتفال بذكرى اقامة العلاقات الدبلوماسية، وفى عقد مشاورات سياسية على المستوى الوزارى.

كما أكد المالكى أهمية الزيارة المرتقبة للرئيس محمود عباس الى الصين خلال شهر يونيو المقبل تلبية لدعوة وجهها له نظيره الصينى خلال اجتماع الرياض الأخير، واستعداده للتنسيق الثنائى معه من أجل إنجاح الزيارة وتحقيق الأهداف المرجوة منها.