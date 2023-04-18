الجيش الأوكرانى: القوات الروسية كثفت هجماتها على هذه المدينة

جدة - نرمين السيد - وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانى، آنا ماليار، فى تصريحات نقلتها قناة "سكاى نيوز" الإخبارية فى نشرتها الإنجليزية أمس الاثنين، أن "كثافة استخدام المدفعية الثقيلة والغارات الجوية زادت" حول المنطقة الواقعة فى دونيتسك الشرقية بـ أوكرانيا، مسرح أكثر المواجهات دموية فى الحرب.

وتابعت النائبة أن روسيا"تقوم ببساطة بهدم المبانى والمنشآت فى مدينة باخموت ومساواتها بالأرض"، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن الهجمات على ثلاث مناطق أخرى فى دونيتسك، وهى ليمان وأفدييفكا ومارينكا، كانت "غير ناجحة".