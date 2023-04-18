العالم اليوم - لجنة أطباء السودان تكشف حصيلة وتفاصيل أعداد الضحايا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 أبريل 2023 09:22 صباحاً - دانت لجنة أطباء السودان المركزية الحرب الدائرة في السودان، قبل أن تكشف أعداد الضحايا والجرحى جراء أيام القتال الأولى، حتى الآن.

بيان لجنة أطباء السودان المركزية

في ظل استمرار الاقتتال تتزايد معدلات القتلى والإصابات بوتيرة متفاقمة، تنذر بما لا يحمد عقباه من خسائر فادحة في الأنفس والأرواح البريئة، هذا إضافة لتعقيد الحياة العامة وصعوبة إجلاء وحصر قتلى ومصابين وعالقين ومحتجزين آخرين، ومما يزيد الأمر سوءا خروج العديد من المستشفيات والمرافق الصحية عن الخدمة بسبب ضربها بالقذائف، وبسبب انقطاع التيار الكهربائي وشح الإمدادات والمعينات عطفاً على استخدام بعضها كارتكازات وهو أمر يعتبر جريمة إنسانية وأخلاقية تنافي القوانين والنظم والتقاليد والأعراف.

إننا إذ ندين بأشد العبارات هذه الحرب الدائر رحاها، فإننا نناشد ونطالب بفتح ممرات آمنة لمعالجة المرضى والمصابين وتوصيل المؤونات الغذائية والدوائية.

كشف أعداد الضحايا

نوهت لجنة أطباء السودان المركزية إلى أن هذا الحصر هو ما وصلت إليه، وأن هناك العديد من القتلى والمصابين لم يتم الوصول إليهم وهم خارج نطاق حصرهم.

- بلغ إجمالي القتلى المدنيين منذ بداية الحرب (144) قتيل.

- بلغ إجمالي الإصابات منذ بداية الحرب (1409) حالة إصابة تشمل المدنيين والعسكريين معا.

تفاصيل أحداث اليوم الثالث، الإثنين 17 أبريل 2023:

- مجمل القتلى المدنيين (47) قتيل.

- مجمل الإصابات (467) حالة إصابة تشمل المدنيين والعسكريين معا.

الخرطوم:

- عدد القتلى المدنيين (10) قتيل.

- عدد الإصابات (176) حالة إصابة.

بحري:

- عدد القتلى المدنيين (1) قتيل.

- عدد الإصابات (18) حالة إصابة.

أم درمان:

- عدد القتلى المدنيين (7) قتيل.

- عدد الإصابات (42) حالة إصابة.

الأقاليم:

- عدد القتلى المدنيين (29) قتيل.

- عدد الإصابات (231) حالة إصابة، منهم (195) حالة إصابة مدنية، و(36) حالة إصابة عسكرية.