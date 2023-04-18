ميليشيا الدعم السريع فى السودان توافق على هدنة إنسانية

جدة - نرمين السيد - وكانت الاشتباكات وإطلاق النار قد تجددت فى مناطق متفرقة بالعاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الثلاثاء، وسط تصاعد حدة الاشتباكات بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع فى العاصمة.

كما أشارت القناة إلى أن الاشتباكات تدور قرب القصر الجمهورى ومركز قيادة الجيش بالخرطوم.

وبحسب "القاهرة الإخبارية"، فقد حلقت طائرات حربية فى أجواء الخرطوم بالتزامن مع تواصل الاشتباكات.

