جدة - نرمين السيد - أفادت تقارير إعلامية أمريكية، بأن ميليشيا الدعم السريع فى السودان وافقت على الهدنة بعد محادثات بين رئيس قوات الدعم محمد حمدان دقلو، ووزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان قائدا الفصيلين العسكريين المتنافسين فى السودان، أعلنا تحدثهما مع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن لمعالجة الوضع الحالى فى البلاد. وقال رئيس قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، الثلاثاء، إنه تحدث مع بلينكن عبر الهاتف وناقش معه القضايا الملحة فى السودان. يشار إلى أن الاشتباكات وإطلاق النار كانت قد تجددت فى مناطق متفرقة بالعاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الثلاثاء، وسط تصاعد حدة الاشتباكات بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع فى العاصمة. وبحسب "القاهرة الإخبارية"، فقد حلقت طائرات حربية فى أجواء الخرطوم بالتزامن مع تواصل الاشتباكات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن: ميليشيا الدعم السريع وافقت على الهدنة بعد محادثات بين دقلو وبلينكن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.