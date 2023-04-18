فرنسا تدعو للقبول الفورى بالهدنة ووقف القتال فى السودان

جدة - نرمين السيد - وقالت وزيرة خارجية فرنسا، إنه "يجب ضمان سلامة المدنيين بالسودان"، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

يشار إلى أن محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتى، قائد ميليشيات الدعم السريع، كان قد أعلن اليوم الثلاثاء، موافقته على "هدنة 24 ساعة لضمان المرور الآمن للمدنيين وإجلاء الجرحى".

وقال فى سلسلة تغريدات "ننتظر المزيد من المناقشات مع وزير الخارجية الأمريكى حول سُبل مُعالجة هذه الانتهاكات".

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية" قد نقلت فى نبأ عاجل عن تقارير إعلامية أمريكية أن "ميليشيا الدعم السريع وافقت على الهدنة بعد محادثات بين "دقلو وبلينكن".