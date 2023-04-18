لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن الدولي بعد الاعتداء الإسرائيلي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 18 أبريل 2023 02:07 مساءً - دوت الخليج :- قرر لبنان تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي على أثر القصف والاعتداء الإسرائيلي المتعمد فجر اليوم لمناطق في جنوب لبنان.

وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان، أن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، وبعد التشاور مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أوعز إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، "تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي على أثر القصف والاعتداء الإسرائيلي المتعمد فجر اليوم لمناطق في جنوب لبنان، مما يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة لبنان وخرقاً فاضحاً لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، ويهدد الاستقرار الذي كان ينعم به الجنوب اللبناني".

وفي وقت سابق، أمس، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، بعد اجتماع ميقاتي وبو حبيب، أن "لبنان يشدد على كامل احترامه والتزامه بقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وحرصه على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان، داعيا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف التصعيد".

--(بترا)

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