خبير سودانى للقاهرة الإخبارية: موقف ميليشيا الدعم السريع العسكرى فى تدهور

جدة - نرمين السيد - قال الخبير العسكرى السودانى بابكر إبراهيم، إن الموقف العسكرى لميلشيا الدعم السريع فى تدهور مستمر، والقوات المسلحة كانت قد أعلن أن الوقت التقريبى لانتهاء العمليات 4 أيام، مشيرا إلى أننا فى اليوم الرابع من العمليات، وفى كل أنحاء السودان يتمكرز الجيش حول القيادة العام ومطار الخرطوم، وهما مأمنتان بمسافة معقولة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الاشتباكات قلت وتيرتها الآن، وشاهدنا قوات الدعم السريع تسطوا على المحلات والصيدليات لاحتياجهم إلى الأدوية، ونهبوا الكثير من المحال، وسيطروا على بعض المستشفيات، مؤكدا أن القوات المسلحة لم تهجم على المستشفيات المتواجد بها بعض من ميليشيا الدعم السريع وتركوا العمل الإنسانى يسير بها. وأكد: "الموقف العام حسب تقديرى وتقدير غرفة العمليات وصل إلى مرحلة الحسم النهائى، وسرت شائعات أن حميدتى أصيب أمس، ولكن الأكيد أن القوات المسلحة نبهت منطقة معينة بإخلائها تماما بعد عمليات الاستطلاع بالطائرات المسيرة، وقامت طائرات الميج 29 بقصف بناية كاملة، ربما يكون متواجد بها حميدتى، ولكن لا أستطيع تأكيد ذلك، وهناك شائعات أن الحرس الخاص بحميدتى متواجد ببعض المستشفيات وبعضهم متوفى، وكل هذه مؤشرات تقول أنه ربما كان متواجدا فى هذه المنطقة".

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