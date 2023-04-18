الرئيس المعين لـ COP28: «الانبعاثات خصمنا وليس الطاقة»

جدة - نرمين السيد - ونقل إلى المسؤولين الصينيين تحيات القيادة فى دولة الإمارات وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون مع جمهورية الصين الشعبية بما يدعم النمو والتقدم والازدهار فى مختلف المجالات.

وتأتى هذه الزيارة ضمن الجولة العالمية للاستماع والتواصل التى يقوم بها معاليه استعدادا لاستضافة مؤتمر الأطراف فى دولة الإمارات.

واستندت مناقشاته مع القادة الصينين إلى عمق العلاقات الثنائية وقوة الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات والصين، وركزت على تعزيز الشراكات النوعية الهادفة إلى إنجاز تقدم فعال وملموس فى الفترة التى تسبق مؤتمر COP28 لتحقيق تغيير جذرى وتقدم نوعى فى العمل المناخى خلال المؤتمر.

وبهذه المناسبة قال: "تماشيا مع رؤية وتوجيهات القيادة، تحرص الإمارات على مد جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولى، ويأتى التعاون مع الصين ضمن هذه الرؤية، والالتزام المشترك بالعمل المناخى والتنمية الاقتصادية المستدامة لتحقيق تقدم ملموس استعدادا لمؤتمر الأطراف COP28، خاصة فى ضوء الإمكانات الكبيرة للصين وحجم اقتصادها ودورها الريادى فى تطوير التكنولوجيا النظيفة وقدرتها الكبيرة على تعزيز النمو الاقتصادى المستدام منخفض الانبعاثات".

وأضاف: "علينا أن نتذكر أن خصمنا هو الانبعاثات وليس الطاقة، وبالنظر إلى اقتصاد الصين الضخم، وحجم إنتاجها من الطاقة المتجددة، والتطور الكبير الذى حققته فى تكنولوجيا خفض الانبعاثات، فهى تمثل نموذجا للنمو الاقتصادى والانتقال فى قطاع الطاقة".

وأوضح أن الصين من الدول الرائدة عالميا فى تطوير ونشر مشروعات الطاقة المتجددة، حيث أضافت 40% من القدرة الإنتاجية الجديدة على مستوى العالم من الكهرباء المولدة من مصادر طاقة الرياح والطاقة الشمسية خلال الأعوام الخمسة الماضية، كما حددت هدفا طموحا لنشر 1200 جيجاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030، بينما تسعى إلى تحقيق هذا الهدف مبكرا فى عام 2025، منوها بأن اعتمادها على الطاقة الشمسية يعد نموذجا يحتذى ومثالا عمليا للانتقال الواقعى فى قطاع الطاقة.

وقال إن هذه المشروعات والخطط الطموحة تؤكد التزام كل من دولة الإمارات والصين بتنويع مزيج الطاقة لديهما، والقيام بخطوات ملموسة للتوصل إلى حلول عملية لأزمة المناخ مشيرا إلى أن الشراكة بين البلدين هى فرصة مهمة بالنسبة لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، متابعا: "نسعى لإيجاد حلول مبتكرة لخفض الانبعاثات من القطاع الصناعى وتوسيع نطاق الوصول إلى التقنيات النظيفة وضمان انتقال منطقى وعملى وتدريجى وعادل فى قطاع الطاقة".

والتقى رواد الأعمال فى مجال التكنولوجيا النظيفة فى اجتماع طاولة مستديرة للقطاع الخاص، كما زار معهد جامعة تسينغهوا للحياد الكربونى، الذى يعد من المؤسسات الأكاديمية المرموقة عالميا فى تخصصات حيوية تشمل الطاقة والاستدامة والمناخ، حيث ألقى كلمة قال فيها: "العالم يحتاج إلى مجموعة من الحلول التكنولوجية للوفاء بالتزامات خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 43 فى المئة بحلول عام 2030، من أجل تحقيق هدف اتفاق باريس بتفادى تجاوز الارتفاع فى درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية".

وشدد على أن تحقيق الأهداف المناخية يتطلب تطوير وتطبيق تكنولوجيا مبتكرة قادرة على خفض الانبعاثات بشكل كبير، وقال: "نحن بحاجة إلى استكشاف كافة الخيارات المتاحة وليس فقط مصادر الطاقة المتجددة أو بناء قدرات شاملة فى مجال إنتاج واستخدام الهيدروجين كوقود أو التقاط الكربون وتخزينه أو استخدام النفط والغاز الأقل كثافة فى الانبعاثات... إننا بحاجة إلى جميع هذه الحلول معا، إضافة إلى الابتكارات الجديدة التى سيتم اختراعها وتسويقها وتطبيقها".

وبخصوص الدور الريادى للصين فى اقتصادات الأسواق الناشئة، قال: "تعد الصين دولة رائدة عالميا وشريكا مهما لاقتصادات الأسواق الناشئة، حيث تقدم بالفعل مساهمات كبيرة لتعزيز العمل المناخى المشترك بين دول الجنوب العالمى، لذلك سيكون دعم الصين بالغ الأهمية إذا أردنا اتخاذ إجراءات واقعية وعملية استعدادا لمؤتمر الأطراف COP28 وما بعده".

وخلال زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية، التقى الدكتور سلطان بن أحمد الجابر عددا من قادة الأعمال والصناعة الصينيين، حيث دعا إلى الاستثمار فى خفض الانبعاثات من القطاع الصناعى، وقال "إن الحديد الصلب والإسمنت والألمنيوم، والطاقة والتصنيع، هى من القطاعات الحيوية للعالم، لذلك، لا نستطيع التوقف عن استخدامها، بل علينا إيجاد طريقة لجعلها أكثر استدامة".

وأضاف: "لقد تحدثت عن هذا الأمر منذ عدة أشهر، فنحن بحاجة إلى خفض الانبعاثات وليس إبطاء معدلات النمو والتقدم، علينا العمل مع قادة القطاع الصناعى وبناء شراكات معهم لإيجاد الحلول المنشودة".

وأشاد بالعلاقات الثنائية الراسخة بين دولة الإمارات والصين والتى تأسست بفضل توجيهات وحكمة قيادتى البلدين الصديقين، ووصف تلك العلاقات بأنها شراكة راسخة وقوية ونموذج للتعاون المشترك الذى يسهم فى تحقيق الازدهار المشترك والنمو المستدام منخفض الانبعاثات، وقال: "إن بناء الشراكات مع كافة المعنيين من العوامل الرئيسية لنجاح مؤتمر الأطراف COP28 فى التركيز على النتائج العملية وإحداث تأثير إيجابى واحتواء الجميع"، مشددا على ضرورة تضافر الجهود من الصين وبقية الدول وكافة الأطراف المعنية للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية، إضافة إلى تنفيذ عملية تصحيح جذرية لمسار العمل، وبذل جهود كبيرة لتنشيط التقدم فى العمل المناخى، مؤكدا تطلعه إلى العمل مع المسؤولين المعنيين فى الصين ومختلف أنحاء العالم لتحقيق النتائج المرجوة خلال مؤتمر الأطراف COP28.