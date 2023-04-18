القاهرة الإخبارية: استمرار انقطاع التيار الكهربائى بجنوب الخرطوم

جدة - نرمين السيد - وقال مراسل القناة الإخبارية، إن "الأوضاع فى الخرطوم صعبة وخارجة عن السيطرة"، مضيفا أن الشوارع فى السودان خالية من المواطنين تحسبا للاشتباكات. وتابع بأن الجيش السودانى ينفذ حملة تمشيط واسعة فى أنحاء البلاد، ويعد خطة لمواجهة ميليشيا الدعم السريع فى مروى. كما أكد أن الجيش السودانى بدأ الانتشار فى عدد من المواقع الاستراتيجية، مشيرا إلى أن عدد من ميليشيات الدعم السريع استسلمت للجيش السودانى.

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