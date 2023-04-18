حزنا عليها .. وفاة أردني بعد وفاة والدته بدقائق

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 18 أبريل 2023 03:09 مساءً - دوت الخليج :- توفي شاب أردني اليوم الاثنين بعد وفاة والدته بدقائق في عمان . وقال اقارب المرحوم : ان الشاب توفي بعد سماعه بخبر وفاة والدته حيث اصيب بصدمة قوية . وبينوا : انه تم تشييع جثمان الشاب ووالدته عصر اليوم وتم دفنهما بجانب بعضهما في مقبرة ماحص .

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