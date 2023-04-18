العالم اليوم - لفقدان دهون البطن.. 4 "أطعمة صحية" ابتعد عنها

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 أبريل 2023 04:19 مساءً - يكره الكثيرون منظر "الكرش" ويصابون بالحيرة عندما لا يتمكنون من التخلص منه بالرغم من تناولهم أطعمة صحية، وهذا بالتحديد ما حذر منه خبراء تغذية، لافتين إلى أن بعض الأغذية التي نعتقد أنها صحية، قد يردي تناولها لنفس القدر من السعرات الحرارية والآثار الجانبية غير الصحية عند تناول أطعمة غير صحية.

كيف تتعامل مع "الأطعمة الصحية"؟ الكثير من الأطعمة التي تبدو صحية، قد تكون ضارة بالفعل لخطط إنقاص الوزن الخاصة بك.

من المهم الانتباه إلى ملصقات التغذية أثناء التسوق.

إدراك أن الإفراط في تناول الطعام الصحي يمكن أن يؤدي إلى نفس الآثار السلبية الناجمة عن تناول الأطعمة المكررة، على سبيل المثال. ابتعد عن بعض "خيارات العشاء الصحية" خبراء تغذية أكدوا أنه يجب الابتعاد عن بعض وجبات العشاء، حتى لو بدت كخيار جيد، لأنها يمكن أن تؤدي إلى الدهون الحشوية.

أخصائية التغذية ليزا ريتشاردز، قالت إن هناك 4 أطعمة يتم تناولها في وجبة العشاء، للاعتقاد السائد بأنها صحية، لكنها أشارت إلى أن الاستغناء عن هذه الأطعمة ضروري لفقدان الدهون الحشوية. ما هي الأطعمة التي يجب أن تحذرها؟ الأرز البني على الرغم من أن الأرز البني غني بالألياف، ويمكن أن يساعد في إعادة ضبط صحة الأمعاء، فإن ريتشاردز أكدت أنه "لا يزال من الكربوهيدرات التي يمكن أن تساهم في مقاومة الأنسولين".

لا تؤدي مقاومة الأنسولين إلى تراكم الدهون الحشوية فحسب، بل يمكن أن تؤدي أيضا إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وبمرور الوقت يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإصابة بـ"مقدمات السكري" ومرض السكري من النوع 2.

إذا كنت تحاول فقدان الدهون الحشوية، فقد يكون من المفيد تقليل تناول الكربوهيدرات، بما في ذلك الأرز البني، واستبداله بأرز القرنبيط المقلي، مع بروتين خالي من الدهون، مثل الدجاج أو التوفو. الكينوا على غرار الأرز البني، تعتبر الكينوا من الحبوب الكاملة الغنية بالبروتين والألياف والكربوهيدرات الصحية، التي يمكن أن تساعدك على التخلص من الوزن.

مع ذلك، فإن الكينوا لا تزال من الكربوهيدرات التي يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم وتساهم في مقاومة الأنسولين.

لفقدان الدهون الحشوية، من المفيد تقليل تناول الكربوهيدرات، بما في ذلك الكينوا، واستبدالها بطبق من الخضار والتوفو أو الروبيان.

يتفق الخبراء على أن التوفو هو أفضل بديل نباتي للحوم لفقدان الوزن. البطاطا الحلوة البطاطا الحلوة غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن، ومع ذلك، فهي أيضا من الكربوهيدرات التي يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم وتساهم في مقاومة الأنسولين.

البديل عن البطاطا الحلوة في وجبة العشاء، وفق ريتشاردز، هي صدور دجاج مشوية مع الخضار المشوية.

ريتشاردز: "هذه الوجبة غنية بالبروتين والألياف، والتي يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع والرضا"، وفق ما ذكر موقع "شي فايندز".

الخضروات المحمصة منخفضة في الكربوهيدرات وغنية بالفيتامينات والمعادن.

بعض الخضروات الصحية التي يمكنك تناولها هي القرع والكوسا والفلفل. معكرونة القمح الكامل المعكرونة المصنوعة من القمح الكامل، على الرغم من أنها غنية بالألياف وقليلة السعرات الحرارية، فإنه لا يزال بإمكانها رفع مستويات السكر في الدم إذا تم تناولها بكميات زائدة.

ريتشاردز: "إذا كنت تحاول فقدان الدهون الحشوية، استبدل المعكرونة المصنوعة من القمح الكامل، بسمك السلمون المشوي مع سلطة السبانخ على العشاء".

"السلمون مصدر جيد للبروتين والدهون الصحية، التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب ودعم فقدان الوزن. وسلطة السبانخ غنية بالألياف وقليلة الكربوهيدرات"، وفق ريتشاردز. واختتمت ريتشاردز حديثها بالقول إن هذه الأطعمة المذكورة صحية إذا كانت في الجرعات الموصى بها، مشددة على ضرورة عدم تناولها بإفراط.

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