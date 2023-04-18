نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الملكة رانيا : اللهم اقبلنا طائعين وارزقنا رحمة واسعة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 18 أبريل 2023 08:03 مساءً - دوت الخليج :- نشرت جلالة الملكة رانيا اليوم الاثنين تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر . وقالت الملكة عبر تغريدتها : في ليلة هي خير من ألف شهر، اللهم اقبلنا طائعين وارزقنا رحمة واسعة وقلوباً خاشعة .

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