مراسل القاهرة الإخبارية من الخرطوم: وقف إطلاق النار قبيل موعد تطبيق الهدنة

جدة - نرمين السيد - قال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم محمد إبراهيم، إن السكان لم يسمعوا صوت طلقات الرصاص فى العاصمة السودانية منذ ساعة، وذلك قبل بدء تطبيق هدنة 24 ساعة بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع المتمردة.





وأضاف إبراهيم فى إفادته، أن الطرفان أبديا موافقتهما المبدئية على الهدنة، وبدأ الجيش السودانى فى تلقى الدعم وإعادة انتشاره فى العاصمة، بينما أصبح الوضع الإنسانى صعبا جدا مع نقص الأدوية والخبز وصعوبة تحرك الأطباء والكوادر الطبية. وكان الجيش السودانى قد أعلن الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء، وصرح الفريق أول ركن شمس الدين كباشى، وهو عضو فى مجلس السيادة الحاكم، بأن وقف إطلاق النار سيبدأ فى السادسة مساء بالتوقيت المحلى (1600 بتوقيت غرينتش)، ولن يتجاوز مدة الأربع والعشرين ساعة المتفق عليها. وقال رئيس مجلس السيادة وقائد القوات المسلحة السودانية "لم نتفق على وقت البدء، لكننا بالتأكيد سنلتزم بمقترح الآلية الثلاثية بأن تمتد الهدنة لمدة 24 ساعة، ابتداءً من الساعة 6 مساءً الثلاثاء".

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