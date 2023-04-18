تعليمات من وزارة الاوقاف الأردنية للمصلين في المسجد الاقصى

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 18 أبريل 2023 09:09 مساءً - دوت الخليج :- أصدرت وزارة الاوقاف الاردنية مجموعة من التعليمات والارشادات المهمة للقادمين للمسجد الاقصى لاحياء ليلة القدر .
وكانت على النحو التالي :
1- يُفضّل عدم اصطحاب الأطفال الصغار في هذه الليلة، وإن كان لا بد من اصطحابهم، يُرجى كتابة اسم الطفل ورقم الهاتف على أسواره، وتوضع في يده.
2- على المقدسيين عدم استخدام سياراتهم، واستخدام النقل العام والمشي.
3- عدم الخروج من المسجد الأقصى إلا للضرورة.
4- التوجه للمنطقة الشرقية للصلاة هناك، فدائمًا ما يكون فيها متسع.
5- التقليل من الأكل والشرب، والاقتصار على الوجبات الخفيفة.
6- عدم التدخين في جميع ساحات المسجد، 144 دونمًا كلها مسجد.
7- استخدام الأبواب التي ليس عليها ضغط، مثل باب الحديد وباب الغوانمة وباب الملك فيصل.
8- صحن الصخرة والأروقة الغربية والمنطقة الشمالية مخصصة للنساء، وباقي الأماكن مخصصة للرجال، الرجاء عدم الاختلاط.
9- المسجد الأقصى المبارك مساحته 144 دونمًا، أينما صليت هو مسجد، لذلك يفضل الابتعاد عن المصلى القبلي وقبة الصخرة، فهما مركز الازدحام.
10- الحفاظ على نظافة المسجد، ووضع الأكياس والقمامة كلها في مكان تجميع النفايات.
11- مساعدة رجال ونساء النظام والكشافة، واتباع التعليمات.
12- عدم الشراء والبيع داخل المسجد، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
13- عدم الصعود للسور بسبب الخطورة، فقد سقط مصلي من السور قبل عدة أعوام، وتوفاه الله.
14- الانتباه الشديد وعدم وضع الجوالات وشحنها بعيدًا عن انظاركم.
15- من بعد الإفطار وحتى صلاة الفجر، صحن الصخرة مخصص للنساء فقط، ويمنع الرجال من الصعود إليه في هذه الأوقات.
16- عند بدء صلاة التراويح، يجب رفع جميع خيم المعتكفين، لأنها تأخذ حيزًا، وبعدها تعود الخيام لمكانها.
17- عدم لعب كرة القدم طوال الليلة في الساحات، لأنها تكون مكتظة وفيها أذى للناس.
18- تفويت الفرصة على الاحتلال لتخريب هذه الليلة العظيمة، وعدم الاحتكاك بهم داخل المسجد الأقصى المبارك.
19- على النساء التزام الحجاب، واحترام قدسية المكان.
20- عدم إغلاق الممرات من أمام المسجد القبلي وعند الكأس، وعدم الاكتظاظ للصلاة هناك، حيث إن هذه المنطقة حيوية وتربط الجهة الغربية بالجهة الشرقية للمسجد.
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