الأمم المتحدة تبلغ واشنطن بقلقها إزاء تقارير عن تجسس على جوتيريش

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الثلاثاء، إن الأمم المتحدة أبلغت الولايات المتحدة رسميًا بقلقها إزاء تقارير عن تجسس أمريكى على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وغيره من كبار المسؤولين التابعين للمنظمة الدولية.





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