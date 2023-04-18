مراسل القاهرة الإخبارية: الاشتباكات مستمرة فى الخرطوم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن هناك هدوء حذر فى العاصمة الخرطوم، بعد سماع صوت انفجارات عنيفة فى اللحظات الأولى لتطبيق الهدنة، مضيفا أن الجيش السودانى أكد سيطرته على مواقع كبيرة فى الخرطوم وأم درمان، ومازال ينتشر فى شوارع العاصمة.





وأضاف إبراهيم فى إفادة على الهواء مع بدء سريان الهدنة فى الساعة السادسة مساء بتوقيت الخرطوم، أن الطرفان لم يلتزما كليا بالهدنة، حيث اندلعت مواجهات بين الجانبين، والجيش السودانى أرسل قوات إلى مروى لصد هجوم متوقع من ميليشيات التدخل السريع المتمردة.

وكان الجيش السودانى قد أعلن الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء، وصرح الفريق أول ركن شمس الدين كباشى، وهو عضو فى مجلس السيادة الحاكم، بأن وقف إطلاق النار سيبدأ فى السادسة مساء بالتوقيت المحلى (1600 بتوقيت غرينتش)، ولن يتجاوز مدة الأربع والعشرين ساعة المتفق عليها.

وقال رئيس مجلس السيادة وقائد القوات المسلحة السودانية "لم نتفق على وقت البدء، لكننا بالتأكيد سنلتزم بمقترح الآلية الثلاثية بأن تمتد الهدنة لمدة 24 ساعة، ابتداءً من الساعة 6 مساءً الثلاثاء".