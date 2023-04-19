عاجل.. السفارة الأمريكية بالسودان تنصح رعاياها بالبقاء فى منازلهم

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكى، فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن قافلة دبلوماسية أمريكية تعرضت لإطلاق نار فى السودان، أمس الاثنين، مضيفًا أن التقارير الأولية تشير إلى أن قوات مرتبطة بميليشيا الدعم السريع وراء إطلاق النار، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".

وأشار بلينكن إلى أنه أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، مع قائد الجيش السودانى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو، وأكد لهما أن "أى خطر على الدبلوماسيين الأمريكيين هو أمر غير مقبول".

كما أكد وزير الخارجية الأمريكى أنه دعا لوقف لإطلاق النار لمدة 24 ساعة خلال الاتصالين، لافتًا إلى أن من شأن وقفٍ كهذا لإطلاق النار أن يشكل أساسًا للعودة للمفاوضات.