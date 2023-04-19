العالم اليوم - الأمم المتحدة تدين "تجسس" الاستخبارات الأميركية على غوتيرش

انتهاك لحصانة الأمم المتحدة

ماذا تقول التسريبات؟

كشفت التسريبات أن حكومة الولايات المتحدة تعتقد أن الأمين العام للأمم المتحدة يبدي استعدادا كبيرا لمراعاة المصالح الروسية.

تشير الوثائق إلى أن واشنطن كانت تراقب أنطونيو غوتيرش عن كثب.

تصف عدة وثائق اتصالات خاصة تتعلق بالأمين العام ونائبه.

وفقا لإحدى الوثائق، أخبر غوتيرش دوجاريك أنه ذهب إلى أوكرانيا لتقديم المساعدة، لكن الأوكرانيين "يبذلون قصارى جهدهم لتصفيتنا"، وفقًا للمحادثة التي تم اعتراضها على ما يبدو في التقرير.

تركز إحدى الوثائق المسربة على اتفاقية تصدير الحبوب في البحر الأسود، التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا في يوليو بعد مخاوف من حدوث أزمة غذاء عالمية.

تشير الوثيقة إلى أن غوتيرش كان حريصا جدا على الحفاظ على الصفقة لدرجة أنه كان على استعداد لمراعاة مصالح روسيا.

وتقول الوثيقة: "شدد غوتيريش على الجهود التي يبذلها لتحسين فرص روسيا في التصدير، حتى لو كان ذلك يشمل كيانات أو أفراد روس خاضعين للعقوبات".