العالم اليوم - الأردن.. بيان عسكري بشأن عمليات البحث عن ضابط جرفته السيول

انتم الان تتابعون خبر الأردن.. بيان عسكري بشأن عمليات البحث عن ضابط جرفته السيول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

وقال مصدر عسكري في القوات المسلحة الأردنية في بيان إن عمليات البحث والتفتيش مستمرة مضيفا أن الجيش سخر كافة الإمكانيات والقدرات الممكنة والمتواصلة من خلال مجموعات بحث وإنقاذ مسندة بطائرات من سلاح الجو الملكي وفرق الدفاع المدني المتخصصة، إضافة إلى استخدام الطائرات المسيرة والوسائل التقنية الحديثة وبالتنسيق والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية لتكثيف عمليات البحث والتفتيش دون انقطاع لحين العثور على ملازم/1 المثنى مفلح الشقيرات.

وأشار المصدر أنه وبسبب الظروف الجوية التي سادت على مدار الأسبوع الماضي من أمطار وسيول وما خلفته من نقل للأتربة والصخور بكميات كبيرة والتي تسببت في تغيير معالم المنطقة، إضافة إلى تشكّل برك مائية نتجت عن مياه الأمطار الكثيفة في تلك المناطق وأدت إلى انجراف التربة وتراكمها في مناطق مختلفة ولعمق يصل إلى عدة أمتار، مما صعب من مهمة علميات البحث والتفتيش، مؤكداً أن العمل جارٍ على توسيع نطاق البحث وتكثيف وتعزيز الجهود المبذولة في البحث عن الضابط المفقود.