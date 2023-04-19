مفوضية حقوق الإنسان: مقتل 8534 مدنيا فى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية

جدة - نرمين السيد - أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أن 22 ألفًا و904 مدنيا، راحو ضحايا العملية العسكرية الروسية منذ بدئها فبراير 2021، من بينهم 8 آلاف و534 قتيلاً و14 ألفًا و370 جريحًا.





وذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، نقلاً عن تقرير مفوضية حقوق الإنسان، أنه من 1 إلى 17 أبريل 2023، تم تأكيد ما مجموعه 324 ضحية، منهم 85 قتيلاً و239 جريحًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى استخدام أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق وألغام ومتفجرات من مخلفات الحرب.

ويُعتقد بأن العدد الفعلى للقتلى أعلى من ذلك بكثير، حيث تأخرت المعلومات الواردة من بعض مناطق التى تشهد الأعمال القتالية الشديدة، ولا يزال عديد من التقارير غير مؤكدة، وينطبق هذا على وجه الخصوص على ماريوبول وليسيتشانسك وبوباسنا وسيفيرودونتسك، حيث تم الإبلاغ عن العديد من الضحايا المدنيين.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير 2021، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.