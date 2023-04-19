مبادرة لـ ربط العواصم الأوروبية بقطارات عالية السرعة (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وأةضحت المفوضية الأوروبية فى بيان عبر موقعها الرسمى، أن ذلك يأتى بهدف اقتراح قانون يُفعل جميع الإجراءات اللازمة لربط جميع العواصم الأوروبية من خلال شبكات السكك الحديدية عالية السرعة الحالية وبناء خطوط جديدة فى الأماكن التى لا توجد بها سكك حديدية عالية السرعة.
وذكرت أن هذه المبادرة ذات طبيعة قانونية ولا تخل بالاستنتاجات القانونية والسياسية للمفوضية، مشيرة إلى أنها المبادرة رقم 100 التى تندرج تحت "مبادرات المواطنين الأوروبيين" والتى تتيح الفرصة لشعوب الاتحاد الأوروبى لطرح المواضيع المهمة على جدول الأعمال على مستوى الاتحاد الأوروبى والبحث عن نتائج ملموسة لتحسين أحوال المواطنين.
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