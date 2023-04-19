القاهرة الإخبارية: الجيش السودانى يتأهب لـ تنفيذ مرحلة الحسم الأخيرة

جدة - نرمين السيد - ولفتت إلى أن السفارة الأمريكية فى الخرطوم نصحت رعاياها فى السودان بالبقاء فى منازلهم. وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكى، فى وقت سابق أمس الثلاثاء، إن قافلة دبلوماسية أمريكية تعرضت لإطلاق نار فى السودان، أمس الاثنين، مضيفًا أن التقارير الأولية تشير إلى أن قوات مرتبطة بميليشيا الدعم السريع وراء إطلاق النار، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".

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