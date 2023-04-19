القاهرة الإخبارية: مقتل 21 شخصًا جراء حريق هائل بـ مستشفى فى بكين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لشبكة "سى إن إن"، بدأ الحريق حوالى الساعة 1 مساءً بالتوقيت المحلى فى ما وصفته وسائل الإعلام الحكومية الصينية بأنه قسم المرضى الداخليين فى مستشفى تشانج فنج.
ونشرت "نيويورك تايمز" عبر "تويتر" مقطع فيديو يظهر مجموعة من المرضى يعتلون وحدات الكييف الخارجية بالمستشفى، فيما يحاول أحدهم الفرار من الحريق قفزا من النافذة.
وقالت وسائل الإعلام الرسمية فى الصين: "اعتبارًا من الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلى، توفى 21 شخصًا للأسف". بالإضافة إلى ذلك، تم إجلاء 71 مريضا، كما منعت السلطات الصينية الوصول إلى المستشفى اليوم الأربعاء، بينما أعلنت عن تحقيق فى الحادث.
يعد الحريق من أكثر الحرائق فتكًا فى بكين فى السنوات الأخيرة، متجاوزًا حصيلة حريق عام 2017 الذى أودى بحياة 19 شخصًا فى مبنى ضيق من طابقين فى منطقة داشينج فى الضاحية الجنوبية للعاصمة.
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