الجيش السودانى: تأمين المناطق المحيطة بالقيادة العامة ووسط الخرطوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، أن الموقف العام مستقر وبدأت القوات المسلحة المرحلة الثانية فجر اليوم لعملية تأمين المناطق المحيطة بالقيادة العامة والمطار، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".





وذكرت القيادة فى موجز التقرير اليومى الصادر من مكتب الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة السودانية، أن الموقف العام مستقر عدا مناوشات محدودة فى محيط منطقة القيادة والمطار. وأعلن العميد ركن نبيل عبدالله الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة السودانية، بداية المرحلة الثانية فجر اليوم لعملية تأمين المناطق المحيطة بالقيادة العامة وصولًا إلى وسط الخرطوم بالتزامن مع بقية المناطق تدريجيا. وقال: "متابعتنا لمعلومات دقيقة بفصول عملية التآمر ومؤشرات قوية بتورط أطراف إقليمية ومحلية نفصح عنها فى الوقت المناسب". ولفت التقرير الذى نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا" إلى هروب للمتمردين من مطار مروى ومحاولة القيام بأعمال سلب ونهب بالمدينة ما استدعى التعامل الحاسم بالقوات الجوية وتكبدهم لخسائر فادحة. وأشار التقرير إلى استمرار أعمال التضييق على المواطنين وحرق سوق الخرطوم البحرى، وترويع للمواطنين بمناطق متفرقة داخل وخارج العاصمة وعمل ارتكازات فى عدة مناطق للنهب. وقال المتحدث إنه تم عرض مقترح هدنة من أطراف دولية لمدة 24 ساعة للنواحى الإنسانية وافقت عليها القوات المسلحة، إلا أن ميليشيا التمرد لم تلتزم بها ولم تتوقف مناوشاتهم لمحيط القيادة والمطار والأعمال التى سبق ذكرها. وأضاف أن قوات الجيش السودانى فى الفرقة الخامسة تصدت لمحاولة اقتحام فاشلة غرب الأبيض وكبدت الميليشيا المتمردة خسائر فادحة. وتابع: "نحافظ على مستوى دقيق للقيادة والسيطرة على قواتنا وتوجيهاتها للمناطق والفرق بالاستمرار فى استقبال كل من يبلغ بنفسه من عناصر التمرد تطبيقا لقرارات القائد العام بالعفو العام وقبول الانضمام لصفوف القوات المسلحة.

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