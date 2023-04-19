اليابان تستعد لإجلاء مواطنيها من السودان

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، تم إغلاق عدد كبير من المحلات التجارية بسبب الاشتباكات فى السودان، كذلك انطلقت المرحلة الثانية من تأمين القيادة العامة.

ووفقا للقناة الإخبارية، فأن الوضع الآن خطير للغاية فى محيط القيادة العامة، مشيرة إلى أن هناك تحليق مكثف للطائرات الحربية فى الخرطوم وأم درمان.

وكان الجيش السودانى، قد أعلن فى وقت سابق، أن "ميليشيا الدعم السريع تركز الأسلحة فى أحياء سكنية، وتتحصن بمستشفيات فى الخرطوم".

كما طالب الجيش السودانى بوقف الجرائم التى ترتكبها ميليشيا الدعم السريع، قائلا إنه "على المجتمع الدولى فهم حقيقة ما يجرى فى بلادنا".