العالم اليوم - "فوكس نيوز" تتفادى دعوى التشهير.. بدفع مبلغ خرافي

انتم الان تتابعون خبر "فوكس نيوز" تتفادى دعوى التشهير.. بدفع مبلغ خرافي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 أبريل 2023 10:19 صباحاً - وافقت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية على دفع مبلغ يتجاوز 787 مليون دولار لتسوية دعوى تشهير رفعتها عليها شركة متخصصة في إنتاج آلات التصويت في الانتخابات.

وجاءت الموافقة على هذه التسوية المالية، حتى تتفادى المضي قدما في دعوى قضائية يمكن أن تُلحق بها أضرارا جسيمة، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الأربعاء.

وأتى الإعلان عن التسوية بعد 11 ساعة فقط على اختيار لجنة محلفين من 12 شخصا للنظر في القضية، وقبيل أن يدلي طرفا القضية بمرافعتهما الافتتاحية في محكمة ديلاوير العليا.

تفاصيل القضية