العالم اليوم - السودان.. توقف 39 مستشفى من أصل 59 في الخرطوم ومحيطها

انتم الان تتابعون خبر السودان.. توقف 39 مستشفى من أصل 59 في الخرطوم ومحيطها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 أبريل 2023 11:16 صباحاً - كشفت نقابة أطباء السودان، أمس الثلاثاء، أن 39 مستشفى من أصل 59 في الخرطوم ومحيطها توقفت عن العمل، من بينها 9 مستشفيات تعرضت للقصف و16 تعرضت للإخلاء القسري.

وجاء في تقرير بوضع المستشفيات، بعد 4 أيام من الاشتباكات الجارية بين الجيش وقوات الدعم السريع أنه "من أصل 59 مستشفى أساسية في العاصمة والولايات، يوجد 20 مستشفى تعمل بشكل كامل أو جزئي"، مشيرا إلى أن بعضها يقدم خدمة إسعافات أولية فقط.

وأشار إلى أن هذه المستشفيات مهددة بالإغلاق أيضا نتيجة لنقص الكوادر الطبية والامدادات الطبية والتيار المائي والكهربائي.

وأضاف التقرير أن 5 عربات إسعاف تعرضت للاعتداء من قبل القوات العسكرية، وغيرها لم يسمح لهم بالمرور لنقل المرضى وإيصال المعينات.

وكانت وزارة الصحة السودانية أكدت أمس خروج 16 مستشفى في ولاية الخرطوم عن الخدمة، محذرة من انهيار كامل في القطاع الصحي العام والخاص إن استمرت الاشتباكات.

قال مراسل دوت الخليج:

إن مستشفى الزيتونة وسط الخرطوم بمنطقة السوق العربي تعرضت للقصف حيث تم إخلاء المرضى وتوفيت مريضه بغرفة العناية المكثفة لعدم وجود الكهرباء.

تضررت مستشفى يستبشرون بمنطقة الرياض بالخرطوم وقتل مهندس الكهرباء بالمستشفى جراء إصابة في الرأس.

أصيب مواطن برصاص خارج مستشفى يستبشرون وتم إسعافه وتم إجلاء المرضى لمنازلهم حيث أن منطقة الرياض تقع قبالة المطار وتعتبر منطقة اشتباكات.

وضع المستشفيات في السودان:

أولا: مدينة الخرطوم:

مستشفيات خارج الخدمة:

مستشفى فضيل: تم قصف المستشفى جاري إخلاءه

مستشفى الشعب التعليمي: تم قصف وإخلاء المستشفى

مستشفى ابن سينا التخصصي: تم قصف وإخلاء

مستشفى بشائر التعليمي: تم قصف وإخلاء المستشفى

المستشفى التركي: تم الاعتداء وإغلاق المستشفى

مستشفى الزيتونة التخصصي: تم قصف وإخلاء

مستشفى الخرطوم: تم قصف وجاري إخلاء المستشفى

مركز الجنان للأورام: تم قصف وإخلاء المستشفى

مركز دكتورة سلمى لأمراض الكلى: تم إخلاء المستشفى

مستشفى إمبريال: تم إخلاء المستشفى

مستشفى الشرطة الجامعي: تم إخلاء المستشفى

مستشفى الفيصل: تم إخلاء المستشفى

مستشفى رويال كير: تم إخلاء المستشفى

مستشفى الأنف والأذن والحنجرة: تم إخلاء المستشفى

مستشفى الأسنان: تم إخلاء المستشفى

مركز طب الأسنان الحديث: تم إخلاء المستشفى

مستشفى يستبشرون: تم إخلاء المستشفى

مستشفى دار العلاج: تم إخلاء المستشفى

مستشفى المعلم: تم إخلاء المستشفى

مستشفى المودة: تم إخلاء المستشفى

مستشفى حراء: تم إخلاء المستشفى

مستشفى براءة التخصصي: تم إخلاء المستشفى

مستشفى الجودة: الخدمة متوقفة

مستشفى بيست كير: الخدمة متوقفة

مستشفى الشيخ: الخدمة متوقفة

مستشفى الساحة: الخدمة متوقفة

المستشفى التركي: الخدمة متوقفة

مستشفى الطبيب: الخدمة متوقفة

مستشفى الرازي: الخدمة متوقفة

مستشفى الراقي: الخدمة متوقفة

مستشفيات بأقل الإمكانيات ومهددة بالإغلاق:

مستشفى إبراهيم مالك: تقدم خدمة إسعافات أولية -ينقصها اختصاصيي جراحة وتخدير لتقديم خدمة كاملة

مستشفى التميز: تقدم خدمة إسعافات أولية -ينقصها اختصاصيي جراحة وتخدير لتقديم خدمة كاملة

المستشفى الكويتي: حاجة لاختصاصي جراحة وتخدير وكوادر طبية وإمداد دوائي ووقود

ثانيا: مدينة بحري:

مستشفيات خارج الخدمة:

مستشفى بحري التعليمي: تم قصفه وخارج الخدمة

مستشفى حاج الصافي: الخدمة متوقفة

مستشفى شرق النيل: تم إخلاء المستشفى

مستشفيات مهددة بالإغلاق:

مستشفى مدينة البراحة الطبية: حاجة لكوادر طبية

المستشفى الدولي: حاجة لاختصاصي جراحة وتخدير وكوادر طبية

مستشفى الشهداء: حاجة لكوادر طبية وإمدادات طبية

مستشفى بشاير التخصصي (شرق النيل): خدمة متوفرة

مستشفى البان جديد (شرق النيل): خدمة متوفرة

ثالثا: مدينة أم درمان:

مستشفى الأربعين: الخدمة متوقفة

مستشفى تقى: الخدمة متوقفة

مستشفى الوداد التخصصي: الخدمة متوقفة

مستشفيات قد يستقر وضعها التشغيلي بتوفر الاحتياجات العاجلة:

مستشفى أم درمان التعليمي: توجد حاجة عاجلة لاختصاصيي جراحة واختصاصيي تخدير

مستشفى النور: توجد حاجة عاجلة لاختصاصيي جراحة واختصاصي تخدير

مستشفيات تقدم خدمة:

مستشفى وعد: تقدم خدمة كاملة

مستشفى قطر الندى: تقدم إسعافات أولية

مستشفى أمبدة النموذجي التعليمي: يعاني من نقص كبير في الاطقم الطبية

مستشفى آسيا: تقدم خدمة كاملة

مستشفى الحكيم: تقدم خدمة كاملة

رابعاً: الولايات

مستشفيات خارج الخدمة:

مستشفى الضمان التخصصي (مدينة الأبيض): تم اقتحامه - الخدمة متوقفة

مستشفى الجنينة التعليمي: الخدمة متوقفة

مستشفى الضمان الاجتماعي (مروي): الخدمة متوقفة

مستشفيات تقدم الخدمة