الأمن الروسى يحبط عملية تخريبية فى منشأة كهربائية بـ القرم

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان أصدره جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، أنه تمكن من اعتقال الشخص الذى حاول القيام بعملية تخريبية فى إحدى المنشآت الكهربائية بمدينة كيرتش فى القرم.
كان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، قد أكد أمس الثلاثاء، أن حديث كييف حول "استعادة" شبه جزيرة القرم مجرد تصريحات "ديماجوجية"، مشددا على أن حل النزاعات يجب أن يكون على أساس مبدأ عدم تجزئة الأمن.
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