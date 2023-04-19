كييف تعلن استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية عبر بولندا

جدة - نرمين السيد - أكد ميكولا سولسكى، وزير الزراعة الأوكرانى، اليوم الأربعاء، أنه سيجرى استئناف تصدير الحبوب والمواد الغذائية الأوكرانية عبر بولندا، فى أعقاب التوصل لاتفاقية خلال محادثات مع وارسو، وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".





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