القاهرة الإخبارية: الجيش السودانى يستعد لمرحلة الحسم الأخيرة

وأضاف "إبراهيم" فى رسالته على الهواء اليوم الأربعاء، أن هناك تواجدًا عسكريًا كبيرًا فى عدد من أحياء العاصمة كما أرسل الجيش تعزيزات عسكرية إلى مدينة مروى.
وذكر مراسل "القاهرة الإخبارية" أن البلاد تعيش أوضاعًا إنسانية صعبة تزداد سوءًا كل يوم فى ظل المواجهات المستمرة حيث إن أكبر وأقدم المستشفيات فى الخرطوم خرجت من الخدمة، فضلا عن تزايد فى أعداد القتلى والجرحي.
وأشار إلى انقطاع التيار الكهربائى وانعدام وصول المياه فى عدد من أحياء العاصمة وفى أم درمان.
وكشف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الجيش السودانى أكد فى بيان فى وقت سابق بالعفو عن كل من يضع السلاح من عناصر ميليشيا الدعم السريع وينضم إلى صفوف الجيش السودانى.
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