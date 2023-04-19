تلفزيون السودان: الاشتباكات تستهدف السيطرة على أهداف حيوية فى الخرطوم

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" أن تلفزيون السودان نقل، اليوم الأربعاء، أن الاشتباكات المستمرة لليوم الخامس على التوالى فى أرجاء العاصمة الخرطوم وبعض المناطق والمدن المجاورة، هدفها السيطرة على أهداف حيوية واستراتيجية فى البلاد.





وتستمر الاشتباكات بين قوات الجيش السودانى وميلشيات الدعم السريع فى الخرطوم ومناطق سودانية أخرى، رغم إعلان الهدنة لمدة 24 ساعة بين الأطراف، وهناك اتهامات متبادلة بين الجيش وميليشيات الدعم السريع بخرق الهدنة. ونقلت مصادر صحفية عن تحليق كثيف للطيران الحربى وسماع أصوات إطلاق نار فى الخرطوم، كذلك تم سماع دوى انفجار بالقرب من مطار الخرطوم الدولى، إلا أنه تبين أن الانفجار ناجم عن اشتعال خزان لوقود الطائرات أصابته قذيفة مدفعية.

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