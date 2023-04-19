باحث سياسى: المبادرة المصرية الأكثر جدية لحل الأزمة السودانية

جدة - نرمين السيد - وأضاف "الفلكى" فى مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن الهدنة التى أُعلنت منذ أمس انهارت فى لحظاتها الأولى، خصوصًا أنها لم تحدد خروج آمن للعالقين أو إيصال المسعفين إلى الجرحى أو نقل المتوفين، وعدم وجود فرق دولية حتى تستطيع التحقق.
وذكر أن المواطنيين السودانيين يعيشون الآن فى أوضاع إنسانية صعبة، بسبب انعدام الخدمات الأساسية المتعلقة بتوفير مياه الشرب الصحية، خصوصًا بعد استهداف ميليشيا الدعم السريع لعدد من المحطات، فضلًا عن انقطاع الكهرباء منذ بدء الاشتباكات.
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