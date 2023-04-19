دونيتسك: مقتل شخص وإصابة 13 فى قصف روسى

جدة - نرمين السيد - وقال كيريلينكو -فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- "قتل الروس مدنيا فى منطقة دونيتسك، وتحديدا فى باخموت، بينما أصيب ثلاثة عشر شخصا بجروح"، مضيفا أنه من المستحيل الآن إحصاء العدد الدقيق للضحايا فى منطقتى ماريوبول وفولنوفاكا.

يذكر أنه قوات الدفاع الأوكرانية أعلنت فى وقت سابق اليوم، أنها تصدت لأكثر من 60 هجوما روسيا، إذ تشتد أشرس المعارك فى باخموت ومارينكا.