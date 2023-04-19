السودان.. إغلاق عدد من المحال التجارية بسبب تجدد الاشتباكات

جدة - نرمين السيد - قال محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، إن ميليشيا الدعم السريع تستهدف محيط مطار الخرطوم وقيادة الجيش السودانى باعتبارها المواقع الاستراتيجية والأساسية.





وأضاف "إبراهيم" فى مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أنّ المواجهات بين الجيش وميليشيا الدعم السريع تجددت رغم الهدنة، كما أُغلق عدد كبير من المحال التجارية بسبب تجدد الاشتباكات، مشيرًا إلى أن الوضع الآن خطير للغاية فى محيط القيادة العامة.

وذكر مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن الجيش السودانى يشن عمليات تمشيط بجميع أطراف مدينة الخرطوم خصوصًا فى الأحياء الجنوبية، كما شهدت مدينة "أم درمان" تنشيطًا واسعًا من قبل الجيش، موضحًا أن المشهد اليوم مضطربًا خاصة بعد أن أطلق الجيش السودانى الخطة الثانية ووصول تعزيزات قوية للخرطوم، وتمكن الجيش السودانى من السيطرة على السيارات التى كانت فى أيدى ميليشيا الدعم السريع.

واندلعت صباح السبت الماضى، اشتباكات بين وحدات من ميليشيا الدعم السريع والجيش السودانى، فى عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم، بجانب مدن أخرى منها مروى وأم درمان وسوبا.