العالم اليوم - عيد الفطر يوم السبت رسميا.. في هذه الدولة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 أبريل 2023 01:19 مساءً - حددت أستراليا يوم السبت المقبل كأول أيام عيد الفطر، اعتمادا على الحسابات الفلكية وعدم إمكانية رؤية الهلال يوم غد الخميس.

وجاء تحديد عيد الفطر يوم السبت في بيان صادر عن مجلس الإفتاء الأسترالي. وجاء في بيان مجلس الافتاء الأسترالي أن يوم الجمعة سيصادف آخر أيام شهر رمضان، وأن يوم السبت الثاني والعشرين من أبريل 2023 هو أول أيام عيد الفطر وسيكون أول أيام شهر شوال من العام 1444 هجري. وبهذا تكون أستراليا أول دولة في العالم تحدد موعد عيد الفطر رسميا.

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