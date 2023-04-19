العالم اليوم - بقيادة إسبانيا.. ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا

انتم الان تتابعون خبر بقيادة إسبانيا.. ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 أبريل 2023 02:16 مساءً - سجّلت مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا زيادة مطردة في مارس فاقت المليون سيارة، وذلك للمرة الأولى منذ يونيو 2021، وفق أرقام نشرتها جمعية الصانعين الأربعاء.

ووصلت المبيعات في التكتل القاري خلال الشهر الماضي الى مليون و87 ألفا و939 سيارة، بزيادة سنوية قدرها 28,8 بالمئة.

وشهدت أسواق كل دول الاتحاد زيادة في المبيعات، تتقدمها إسبانيا (66,1 بالمئة) وإيطاليا (40,7 بالمئة).

وتعود هذه الزيادة الى التحسّن الملحوظ الذي طرأ على توافر المكوّنات الالكترونية التي أدى نقصها العام الماضي الى شبه شلل في أسواق البيع خلال مارس 2022.

وتأتي زيادة المبيعات على رغم أن هذه المشكلة لم يتمّ حلّها بالكامل بعد.

وفي الربع الأول من 2023، ناهزت مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي زهاء 2,7 مليون سيارة، بزيادة قدرها 17,9 بالمئة عن العام الماضي. وسجّلت الزيادة الأبرز في إسبانيا وإيطاليا أيضا، مع 44,5 و26,2 بالمئة على التوالي، تليهما فرنسا مع زيادة قدرها 15,2 بالمئة.

وشكّلت السيارات الكهربائية ما نسبته 13,9 بالمئة من إجمالي المبيعات في مارس. وخلال عام، سجّلت مبيعات السيارات ذات المحركات الكهربائية، زيادة قدرها 58 بالمئة.

الا أن السيارات ذات المحركات العاملة على الوقود لا تزال تستحوذ على الحصة الأكبر من الأسواق، اذ بلغت مبيعات تلك العاملة على البنزين 37,5 بالمئة، وتلك العاملة على الديزل 14,5 بالمئة.

وعلى مستوى الصانعين، كانت "فولكسفاغن" الألمانية الأقوى أداء مع زيادة في المبيعات بلغت 35 بالمئة.