بريطانيا تشهد أسرع ارتفاع بأسعار المواد الغذائية فى 45 عاما

جدة - نرمين السيد - شهدت أسعار المواد الغذائية فى المملكة المتحدة، الشهر الماضى، ارتفاعا هو الأسرع فى وتيرته منذ 45 عاما، ليستمر التضخم بنسبة أعلى من 10 % للشهر السابع على التوالى وسط أزمة تكلفة المعيشة، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".





وقال مكتب الإحصاءات الوطنى، اليوم الأربعاء، إن أسعار المواد الغذائية قفزت بنسبة 19.2% فى 12 شهرًا حتى فبراير، بأضخم زيادة منذ أغسطس 1977.

وإجمالًا، تراجع تضخم أسعار المستهلكين من 10.4 إلى 10.1%، الشهر الماضي، إذ انخفضت أسعار البنزين ووقود الديزل، لكنه تجاوز فى مارس نسبة 9.8% التى توقعها خبراء الاقتصاد.

وقالت سوزانا ستريتر، رئيسة قسم المال والأسواق فى مؤسسة هارجريفز لانسداون: "تراجع التضخم بسبب غليان مرجل الأسعار، لكن التضخم لا يزال يتصاعد ويبدو أن أسعار الفائدة سترتفع مجددًا بلندن فى محاولة سريعة للسيطرة عليه".

وتكافح الحكومة البريطانية وبنك إنجلترا لمنع الزيادات فى الأسعار الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، من أن تتحول إلى جزء أصيل فى الاقتصاد.

كذلك، وافق بنك إنجلترا على 11 زيادة متتالية بأسعار الفائدة فى محاولة لترويض التضخم، ليرتفع بذلك سعر الفائدة الرئيسى إلى 4.25% الشهر الماضي، مقارنة بـ0.1% فقط فى ديسمبر 2021، ما رفع تكاليف الاقتراض أمام المستهلكين والشركات.