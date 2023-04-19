العالم اليوم - بالصور.. هكذا أحالت الحرب الخرطوم إلى "مدينة أشباح"

انتم الان تتابعون خبر بالصور.. هكذا أحالت الحرب الخرطوم إلى "مدينة أشباح" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 أبريل 2023 03:22 مساءً - لليوم الخامس على التوالي، تعيش العاصمة السودانية تحت هدير المدافع وأزيز الرصاص، في مواجهات دامية بين قوات الجيش والدعم السريع أحالت نهارها إلى ليل، وأجبر آلاف الأسر على النزوح إلى الأقاليم، هربا من نيران الحرب، وسط تضارب كبير في البيانات بين الجانبين، حول السيطرة على المواقع الحيوية.