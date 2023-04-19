العالم اليوم - ارتفاع عوائد السندات الأميركية يهبط بأسهم "وول ستريت"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 أبريل 2023 04:19 مساءً - تباين أداء مؤشرات الأسهم الأميركية في بداية التداولات، الأربعاء، وذلك مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، وسط توقعات بأن يبقى في الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

كما تأثرت مؤشرات "وول ستريت" بالأرباح المتنوعة في قطاع البنوك الإقليمية، فضلا عن ضعف الأداء في أسهم "تسلا"، والذي يؤثر بشكل واضح على المعنويات.

تحركات الأسهم

مع بداية التداولات، سجل مؤشر "داو جونز" الصناعي تراجعًا بنسبة 0.38 بالمئة، ليصل إلى مستوى 33837.1 نقطة.

كما تراجع المؤشر "ناسداك" بنسبة 0.61 بالمئة، ليصل إلى مستوى 12079.3 نقطة.

وهبط المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.43 بالمئة، ليصل إلى مستوى 4136 نقطة.

وفي تداولات الأمس، ارتفع "ستاندرد اند بورز" بواقع 3.45 نقطة أو 0.08 بالمئة ليغلق عند 4154.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع 4.31 نقطة أو 0.04 بالمئة إلى 12153.41 نقطة.

وانخفض متوسط مؤشر "داو جونز" الصناعي 9.46 نقطة أو 0.03 بالمئة إلى 33977.72 نقطة.

ويتوقع أن تنخفض أرباح شركات مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 4.8 بالمئة في الربع الأول مقارنة بالعام السابق، بحسب بيانات رفينيتف اعتبارا من يوم الجمعة.