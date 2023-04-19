القاهرة الإخبارية.. ألمانيا يوقف عملية سرية لإجلاء 150 مواطنا من الخرطوم

جدة - نرمين السيد - ونقلت "القاهرة الإخبارية"، عن مجلة "دير شبيجل" الألمانية اليوم قولها إن الجيش الألمانى "البوندسفير" ثلاث طائرات نقل من طراز "A400M"، من أجل مهمة الإجلاء التى وصفتها بالدقيقة، التى انطلقت فى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، قبل أن تعرج على اليونان للتزود بالوقود.

وتابعت الصحيفة، من المخطط إجلاء المواطنين الألمان، البالغ عددهم نحو 150 مواطنا من الدبلوماسيين، وضباط الشرطة، والعاملين فى المشروعات التنموية فى السودان، هى الوصول إلى العاصمة ظهرا وإخراج المواطنين من السودان، قبل أن تفشل تلك المهمة بعد ورود أنباء بتجدد الاشتباكات مع شن غارات جوية.

واضطرت إدارة الجيش الألمانى، وفريق إدارة الأزمات المعروف بـ"AA" إلغاء المهمة وعودة الطائرات مرة أخرى إلى ألمانيا.