العالم اليوم - تشاد تعلن توقيف مئات الجنود السودانيين بعد دخولهم أراضيها

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 أبريل 2023 06:22 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع التشادية، يوم الأربعاء، توقيف مئات الجنود السودانيين، ونزع أسلحتهم، بعد دخولهم الأراضي التشادية.

وقال وزير الدفاع التشادي اللواء داوود يايا إبراهيم "أوقفنا فرقة تضم 320 جنديا سودانيا ونزعنا سلاحها بعدما دخلت أراضينا يوم الاثنين". وأضاف المسؤول التشادي بالقول "الحرب في السودان لا تشغلنا". ويوم السبت الماضي، أعلنت أغلقت حكومة تشاد حدودها مع السودان ودعت إلى الهدوء بعد اندلاع الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وأعلنت أن حدودها مع السودان التي يبلغ طولها 1403 كيلومترات ستظل مغلقة حتى إشعار آخر.

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