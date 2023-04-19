بن زايد بعد لقاء الملك : تبادلنا الأحاديث الودية حول علاقاتنا الأخوية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 19 أبريل 2023 08:03 مساءً - دوت الخليج :- نشر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تغريدة اليوم الثلاثاء عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر . وقال بن زايد بعد لقاء الملك عبدالله الثاني : سعدت بلقاء أخي الملك عبدالله الثاني في أبوظبي.. وتبادلنا الأحاديث الودية حول علاقاتنا الأخوية والحرص المشترك على التنسيق والتعاون بما يعزز تطور بلدينا وازدهارهما.

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