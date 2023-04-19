العالم اليوم - فيديو.. هكذا بدت الخرطوم بعد ساعات من الهدنة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 أبريل 2023 10:19 مساءً - أظهر مقطع فيديو حالة من الهدوء الحذر يخيم على شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بعد ساعات من دخول الهدنة حيز التنفيذ مساء اليوم الخامس من اندلاع أعمال العنف.

وقف الأعمال العدائية دخلت عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، هدنة جديدة حيز التنفيذ لمدة 24 ساعة، لتوقف المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

أظهر المقطع انقطاع التيار الكهربائي في عدة أمكان من العاصمة، فيما اصطفت السيارات أمام محطات الوقود. دعوة دولية للتهدئة يأتي ذلك فيما دعت بعثات دبلوماسية في السودان إلى وقف التصعيد والوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين والدبلوماسيين وموظفي الإغاثة الإنسانية.

البعثات التي وجهت النداء هي: "الآلية الثلاثية" سفارات كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وبولندا وإسبانيا وسويسرا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ووفد الاتحاد الأوروبي. وحثت البعثات الدبلوماسية، في بيان مشترك، الأطراف على تجنب المزيد من التصعيد وبدء محادثات لحل القضايا العالقة. الآلية الثلاثية تراقب الموقف أصدرت الآلية الثلاثية المكونة من (الاتحاد الأفريقي - الإيغاد - الأمم المتحدة) في بيان على التزام الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بوقف إطلاق النار المعلن لمدة 24 ساعة.

ناشدت الآلية الأطراف بتهيئة الظروف للمدنيين من أجل الحصول على مأوى وغذاء وعلاج والرعاية الطبية.

أكد الآلية الثلاثية الحاجة إلى وقف فوري ودائم للأعمال العدائية لتجنيب المدنيين الأبرياء في السودان أي أعمال عنف أخرى. هدنة منهارة مساء الثلاثاء، أُعلِنت تهدئة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بوساطة دولية، لكنها سرعان ما تداعت بفعل تبادل الرصاص والقذائف.

في اليوم الخامس من الاشتباكات، أي اليوم الأربعاء، هز إطلاق النار المتواصل وقذائف المدفعية والغارات الجوية العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان.

أفاد عدد من سكان العاصمة بوقوع اشتباكات حول مقر قيادة الجيش والمناطق المتاخمة لمطار الخرطوم.

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