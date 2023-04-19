القاهرة الإخبارية.. أبو الغيط يدعو لإنفاذ هدنة فى السودان خلال أيام العيد

جدة - نرمين السيد - ونقلت "القاهرة الإخبارية"، حديث أحمد أبو الغيط خلال كلمة بشأن الأحداث المتصاعدة فى السودان، اليوم الأربعاء، والتى أكد فيها أن هناك رسائل تلقاها بشأن الوضعية الصعبة لأهالى السودان والعرب المقيمين هناك.

وقال أبو الغيط: "إنه من دواعى الحزن الشديد أن يحل عيدُ الفطر المبارك على أهل السودان، وهم مروعون فى بيوتهم، خائفون على حياتهم، وفيهم المريض والطفل والمُسن، بينما يتواصل القتال فى المدن والشوارع، ويتطاير الرصاصُ وتتساقط القذائف على نحوٍ يؤدى إلى سقوط الضحايا من المدنيين، أو إلى زيادة معاناة السكان لما يفوق الاحتمال".

ووجه أبو الغيط رسالة إلى القوات المسلحة ومليشيا الدعم السريع، مطالبهم بالإعلان عن وقف إطلاق النار فى أيام العيد، بما يسمح للسكان بالتقاط الأنفاس، وبالتعامل مع الحالات الإنسانية الحرجة والعاجلة.

وتابع، تلقى مناشدات عدة خلال الساعات الماضية، من أهالى السودان، ومن عرب يقيمون هناك، أنهم يعانون أوضاعًا إنسانية ضاغطة وخطيرة، ونقل هذه المناشدات الإنسانية ليضعها أمام نظر الأطراف المتقاتلة.

وتابع أن هذه الرسالة "نداء إنسانى خالص"، لا صلة لها بالموقف السياسى من الأزمة، ولا بمسؤولية أى طرف عن اندلاعها واستمرارها، مؤكدًا أن الأولوية الآن هى لأهل السودان من النساء والأطفال الذين يجدون أنفسهم فى موقف لم يتسببوا فيه، وإنما يتحملون أوزاره.