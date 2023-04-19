نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأمن الأردني يوضح تفاصيل المخالفة التي اعطيت لسائق في الكرك ... على موقعنا والان مع التفاصيل

المركبة منتهية الترخيص منذ ثمانية أشهر ورخصة القيادة منذ حوالي عام ونصف وتم تغيير لونها.

السائق اصطفّ بشكل مخالف في وسط الطريق واعاق حركة مرور المركبات رغم تنبيهه لاكثر من مرة ورفض فتح الطريق بحجة أنّه يتبضّع من السوق

جميع المخالفات محقة ورقيب السير نفذ القانون الذي يجب ان يسري على الجميع دون تمييز.



دوت الخليج :- أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل مخالفة المركبة التي أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أنْ قام سائقها بإلقائها بالوادي.

مؤكداً أنّ سائق المركبة أوقفها بشكل مخالف ومعيق لحركة السير ورفض تحريكها بحجة أنّه يقوم بالتبضّع رغم الطلب منه لأكثر من مرة من قبل رقيب السير.

وعند طلب وثائق المركبة تبيّن انتهاء رخصة الاقتناء لأكثر من ثمانية أشهر اضافة الى انتهاء رخصة القيادة للسائق منذ حوالي عام ونصف وارتكابه لمخالفة تغيير لون المركبة خلافا للونها الموثّق لدى ادارة الترخيص دون توثيق ذلك.

وشدّد الناطق الاعلامي على أنّ المخالفات المسجّلة كافة بحقه مُحقّة ووفق أحكام القانون لا سيّما أنّ المخالفات لا يمكن وتحت أيّ ظرف التغاضي عنها ووجب على رقيب السير تطبيق القانون وفق ما يحتّمه عليه واجبه، مشيراً إلى أنّ القانون يطبّق على الجميع دون تمييز بين شخص وآخر.

يذكر ان السائق وبعد مخالفته قام بالقاء المركبة في واد بالكرك .

