العالم اليوم - لاحتفالات آمنة.. الحكومة المصرية تجهز خطة طوارئ لعيد الفطر

انتم الان تتابعون خبر لاحتفالات آمنة.. الحكومة المصرية تجهز خطة طوارئ لعيد الفطر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 أبريل 2023 11:17 مساءً - أعلنت الحكومة المصرية خطة للطوارئ، لمنع ظهور أزمات تتعلق بتوافر السلع وأسعارها، خاصة المرتبطة باحتفالات عيد الفطر المرتقب.

تفاصيل "الخطة"

تأمين مستلزمات الأسرة.

تجهيز الساحات والمساجد الكبرى لصلاة العيد.

التأكد من نظافة الشوارع.

تيسير حركة النقل والانسياب المروري خلال الاحتفالات.

تصريح رسمي

وفي تصريح لموقع "دوت الخليج"، يؤكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية المصرية، خالد قاسم:

الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بعيد الفطر.

الاطمئنان على توفر السلع الغذائية في المنافذ بأسعار مخفضة.

استمرار إقامة معارض السلع المرتبطة بمناسبة العيد، من ملابس وأحذية ومأكولا.

وجود قيادات من المسؤولين، في الشوارع، لمتابعة حالة السوق.

مناسبات متتابعة

وتتابع في مصر عدة مناسبات هذه الأيام، من بينها عيد القيامة، وعيد شم النسيم، وعيد الفطر؛ مما يزيد من كثافة عمل الجهات الحكومية لتأمين الاحتفالات بها.

ومما ورد في خطة الطوارئ التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي:

توفير مختلف أنواع السلع في الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة.

تفعيل غرف الطوارئ والأزمات بالمحافظات، لمتابعة أي نقص في السلع أو تلاعب في الأسعار، أو تخزين بعض التجار للسلع لإرباك السوق، مع تكثيف حملات المراقبة والمتابعة.

متابعة انتظام حركة وخطوط سير المركبات، وفقا لتعريفة النقل المعتمدة داخل كل محافظة، وبين المحافظات، سواء لسيارات النقل العام أو الخاص، ومنع التكدس المروري.