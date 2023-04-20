الدفاع الروسية: مقتل 575 جنديا أوكرانيا وتحرير 3 أحياء

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، قال المتحدث باسم الدفاع الروسية الفريق إيجور كوناشينكوف، فى بيان صحفى إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فى اتجاه كراسنو-ليمان حيث تم القضاء على حوالى 75 جنديا خلال اليوم الماضى.
وأشار إلى أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مقاتلتين من طراز "ميج-29" وواحدة من طراز "سو-25"، فى مقاطعة خاركوف.
ولفت إلى أن القوات الروسية دمرت مخزن ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية فى منطقة خيرسون، وتم القضاء على حوالى 120 جنديا أوكرانيا فى اتجاهى يوجنو دونيتسك وزابوروجيه خلال اليوم الماضى.
وفى المعارك التى تدور فى اتجاه دونيتسك قال كوناشينكوف، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة فى الأرواح خلال اليوم حيث تم القضاء على حوالى 380 جنديا.
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