وأضاف خلال استضافته فى برنامج "لقاء خاص" على شاشة "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامية أمل الحناوى، أنه كالعادة أخذ البيان القاسم المشترك بين الجميع، وفى تقديرى لن نحتاج حاليا إلى أكثر من ذلك، ربما فى وقت لاحق تحتاج الجامعة إلى بيان آخر بشكل مختلف.
وذكر أنه لم يحدث خلاف بين الدول العربية على الأمور الأساسية خلال اجتماع الجامعة لدعم السودان، فالجميع اتفق على وقف إطلاق النار واللجوء للحل السلمى، وكانت هناك خلافات فى الصياغات مثلا، لكن الأسس لم يكن عليها خلاف.
وتابع، أن جميع ردود الفعل العربية والعالمية فوجئت بإقدام الفرقاء السودانيين على استخدام السلاح فى مدن مليئة بالمدنيين، لكن تجاوز الجميع المفاجأة وبدأوا بالعمل على وقف القتال، ولم تتوقف الاتصالات بين كل المؤسسات الدولية والإقليمية ووزراء الخارجية فى العالم، فى محاولة لتعبئة موقف دولى مما يحدث فى السودان.
وذكر أنه بدون العودة للهدوء ووقف القتال فنحن فى حالة حرب ولا مكان للحلول والتفاوض، لكن نحن نفكر فى الحلول فى ما بعد الحرب، وأهمها ماذا سيجرى للدعم السريع، فقد كانت على طريق الدمج فى الجيش، لكن بعد ما حدث لا بد من تغيير فى الطرح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير حسام زكى لـ«القاهرة الإخبارية»: نحن أمام حلول ما بعد الحرب بالسودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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