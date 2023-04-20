بوتين يكشف عن سبب زيارته إلى المقر الرئيسى فى خيرسون ولوجانسك

جدة - نرمين السيد - ووفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أضاف بوتين، خلال اجتماعه مع الحكومة أمس الأربعاء، "قمت بزيارة منطقة خيرسون ولوجانسك الشعبية قبل يوم، مشيرا إلى أن الغرض من الرحلة هو لقاء العسكريين الذين لم يرغب فى تشتيت انتباههم لفترة طويلة وعلى مسافات بعيدة عن انتشار للوحدات التى يقودونها، مبينا أن الوضع يتطلب وجودهم فى أماكنهم مع القوات.
جدير بالذكر أن بوتين زار أمس الأول الاثنين مقر قيادة مجموعة "دنيبر" للقوات فى محور خيرسون ومقر قوات الحرس الوطنى "فوستوك" فى لوجانسك الشعبية.
واستمع إلى تقارير القادة العسكريين حول الوضع فى محاور خيرسون وزابوريجيا ولوجانسك، فيما هنأ بوتين خلال تفقده القوات الروسية بعيد الفصح.
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